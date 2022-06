POL-FR: Freiburg: Unfallflucht mit verletzter Fahrradfahrerin - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Unbekannte versuchten am Samstag, 11.06.2022, gegen 02.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Edmund-Henkel-Weg einzubrechen. An mehreren Türen konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Türen hielten den Versuchen stand. Die Unbekannten gelangten nicht in das Haus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das ...

