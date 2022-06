Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: versuchter Wohnungseinbruch auf dem Salzert - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte versuchten am Samstag, 11.06.2022, gegen 02.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Edmund-Henkel-Weg einzubrechen. An mehreren Türen konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Türen hielten den Versuchen stand. Die Unbekannten gelangten nicht in das Haus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell