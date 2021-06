Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit Fahne über die Görlitzer Stadtbrücke

Görlitz (ots)

Mit einer kräftigen Alkoholfahne ist am Donnerstagabend der Fahrer eines VW Passat von der Bundespolizei gestoppt worden. Mit dem VW war der 45-Jährige kurz zuvor über die Görlitzer Stadtbrücke aus Polen eingereist. Als der Mann aufgefordert wurde, seine Dokumente vorzuzeigen, stieg er aus dem Pkw. Während er die Tür öffnete, stieg den Uniformierten kräftiger Alkoholgeruch in die Nase. Obwohl in der Mittelkonsole des Passats zwei Flaschen eines Biermixgetränkes - eines davon ohne Verschluss - entdeckt wurden, erklärte der Görlitzer, dass er nichts Alkoholisches getrunken habe. Allerdings zeigte das Alkoholmessgerät wenig später einen Wert von umgerechnet 1,00 Promille Atemalkohol an. Der Fall wurde dem Neißerevier übergeben. Wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze wird der Betroffene nun mit einem Bußgeldbescheid zu rechnen haben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell