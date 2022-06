Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall am Hasenloch - ein Leichtverletzter - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Montag, 13.06.2022, gegen 15.10 Uhr, die Bundesstraße 317 in Richtung Schopfheim und musste an der Kreuzung zur Autobahnanschlussstelle A 98 an der Lichtzeichenanlage anhalten. Ein hinter dem 26-Jährigen fahrender 41-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr wohl ungebremst auf den Pkw auf. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Beifahrer des 26-Jährigen blieb unverletzt. Am Pkw des 26-Jährigen entstand Totalschaden. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an dem Lkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

