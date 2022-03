Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Gaststätte

Linnich (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in eine Gaststätte am Kiffelberg ein und entwendeten Bargeld und einen Zigarettenautomat.

Am Samstag, gegen 23:00 Uhr, verließen die Inhaber der Gaststätte ihr Lokal. Als sie am nächsten Morgen gegen 10:30 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass die Terrassentüren im rückwärtigen Bereich des Lokals gewaltsam geöffnet worden waren. Vermutlich verschafften sich der oder die unbekannten Täter über diese Türen Zutritt zu den Innenräumen des Lokals. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe eines vierstelligen Betrages sowie einen Zigarettenautomat.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell