POL-DN: Radfahrer fährt auf LKW auf und verletzt sich

Heimbach (ots) - Blens Am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 249, in Höhe der Ortschaft Blens, ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 42-Jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis fuhr alleine mit seiner Harley-Davidson von Nideggen nach Heimbach. In Höhe der Ortschaft Blens kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall kam er zu Fall und rutsche mit seiner Maschine in den ...

mehr