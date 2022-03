Polizei Düren

POL-DN: Zwei Kradfahrer verunfallt

Heimbach (ots)

Blens

Am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße 249, in Höhe der Ortschaft Blens, ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 42-Jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis fuhr alleine mit seiner Harley-Davidson von Nideggen nach Heimbach. In Höhe der Ortschaft Blens kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Aufprall kam er zu Fall und rutsche mit seiner Maschine in den gegenüberliegenden Graben. Dort wurde er von anderen Verkehrsteilnehmern unmittelbar nach dem Unfall gefunden und erst versorgt. Aufgrund einer Fraktur musste er dann mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Bonn geflogen werden. An dem Motorrad entstand ein Schaden von geschätzt 1000 Euro.

Heimbach

Am Freitagabend gegen 17.25 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 249 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 49-jähriger Motorradfahrer aus Düren schwer verletzt wurde. Der Kradfahrer verlor beim Durchfahren einer Rechtskurve aus Heimbach kommend in Fahrtrichtung Abtei Mariawald aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfallhergang verwickelt. Der 49-Jährige wurde mittels Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Am Motorrad des Verunfallten entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell