Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen nach Einbruch in Kirchhellen gesucht

Recklinghausen (ots)

Im Wenkendiek wurde am Donnerstagmittag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Durchwühlt wurde vor allem das Schlafzimmer. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld und zwei Laptops. Sie flüchteten über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

