Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mercedes-Felgen aus Tiefgarage gestohlen 8.3.21

Konstanz (ots)

Vier Mercedes-Leichtmetallfelgen mit neuwertigen Sommerreifen haben am letzten Wochenende unfreiwillig den Besitzer gewechselt. Die Räder im Vier-Speichen-Design waren in einer Gemeinschaftstiefgarage in der Helene- und -Maria -Schieß -Straße aufbewahrt und hatten nach Auskunft des Besitzers einen Wert von etwa 4000 Euro. Vom Dieb und den Rädern fehlt jede Spur.

