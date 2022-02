Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Alkoholisierte Autofahrerin beschädigt am Montagvormittag in der Karlsruher Nordstadt mehrere Fahrzeuge - Polizei sucht weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin stieß am Montag gegen 09.00 Uhr auf dem Parkplatz des in der Ohio-Straße gelegenen "Penny-Supermarktes" beim Ausparken gegen zwei andere Fahrzeuge und fuhr in Richtung des Kanalwegs davon.

Während die hinzugezogenen Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, wurde bekannt, dass die Frau erneut an die Örtlichkeit zurückgekehrt war. Sie verließ in diesem Moment den Supermarkt mit einer Palette Bier in Händen. Dabei stellten die Polizisten ihre deutliche Alkoholisierung fest, was auch ein Vortest mit gut zwei Promille bestätigte. Die 39 Jahre alte Frau musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen und ihren Führerschein abgeben.

Allerdings sahen die Beamten an deren Kleinwagen zudem einen massiveren Heckschaden, der mit den bisherigen beteiligten Fahrzeugen nicht in Einklang zu bringen sei.

Mutmaßlich war die 39-Jährige bis zu ihrer erneuten Rückkehr zu dem Supermarkt geschätzte 20 Minuten im Karlsruher Stadtgebiet - insbesondere in der Nordstadt - unterwegs und hatte mindestens einen weiteren Unfall. Bislang war trotz einer Fahndung kein beschädigtes Fahrzeug zu finden.

Mögliche Geschädigte werden daher gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666-3311 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell