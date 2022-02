Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Sachbeschädigung durch Böller an Briefkasten

Pfinztal-Berghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstörte in der Nacht zum Freitag einen Briefkasten in der Straße "An der Bahn" in Berghausen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zündete der Unbekannte einen böllerartigen Gegenstand am oder im Briefkasten eines Wohnanwesens. Der Sachschaden wird auf ungefähr 50 Euro geschätzt.

Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera gibt es Hinweise, dass es sich um einen Täter mit einer Körpergröße zwischen 175 und 190 cm handeln muss. Weitere Ermittlungen hat hierzu das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach übernommen.

Dominic Stolz, Pressestelle

