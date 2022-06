Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Autospiegel beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.06.2022, in dem Zeitraum zwischen 12.50 Uhr und 13.00 Uhr, wurde der linke Außenspiegel eines schwarzen Seat Ibiza beschädigt. Der Seat war in Herten in der Tanzmattstraße gegenüber der dortigen Baustelle abgestellt. Es wird vermutet, dass beim Rangieren ein anderes Fahrzeug den Außenspiegel des Seats beschädigte. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0 (24 h), sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

