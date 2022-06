Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Entenfamilie von Polizei über die Straße eskortiert

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer meldete der Polizei am Montag, 13.06.2022 gegen 11.50 Uhr eine Entenfamilie, welche die B 34, in Höhe der Verkehrsdienst Außenstelle, in Richtung Rhein überqueren wolle. Zur Rettung der Tiere wurde die Bundesstraße kurze Zeit gesperrt, sodass die Entenmutter mit ihren acht Jungen sicher die Fahrbahn überqueren konnten.

