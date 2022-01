Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher durch Bewohner überrascht

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter wurden am Freitagabend beim Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus in der Südweststadt vom Wohnungsinhaber überrascht.

Die Einbrecher versuchten gegen 17.50 Uhr eine Wohnungseingangstür in der Winterstraße aufzuhebeln. Durch die Einbruchsgeräusche wurde der Bewohner aufmerksam, öffnete die Tür und schlug die erstaunten Täter in die Flucht.

Der Aufbruchschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb ergebnislos.

Ein Täter war ungefähr 175 cm groß, etwa 30 Jahre alt, bekleidet mit einer weißen Malerhose und einer dunklen Jacke.

Sein Komplize war gleichen Alters, ungefähr gleichgroß und trug eine Jogginghose sowie eine dunkle Jacke.

Die Polizei führt weitere Ermittlungen durch und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Täter machen können, sich mit dem Polizeirevier Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

