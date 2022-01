Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Einbrecher bei Tat beobachtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Drei bislang unbekannte Einbrecher waren am Samstagabend in Waldbronn unterwegs und drangen in ein Haus ein. In einem weiteren Fall hatten sie dies zumindest versucht.

Die Täter wurden gegen 19 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, als sie in ein Haus in der Sebastian-Kneipp-Straße einbrechen wollten und verständigten umgehend die Polizei über Notruf 110. Beim Erkennen der Beamten flüchtete das Trio. Die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zu deren Ergreifen.

Im Rahmen der weiteren Abklärungen stellte eine Streife des Polizeireviers Ettlingen in der Folge einen Einbruch in der Robert-Koch-Straße fest. Die Täter waren über die Terrassentür in den Wohnbereich gelangt und hatten mehrere Schränke durchwühlt. Ob etwas abhandenkam, ist derzeit noch unklar.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Alle hatten eine sportliche Figur, waren um die 180 cm groß, zwischen 15 und 20 Jahre alt und alle führten einen Rucksack bei sich.

Die Ermittlungsgruppe "Eigentum" des Polizeipräsidiums Karlsruhe bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Matthias Göhrig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell