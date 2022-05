POL-PDLD: Germersheim - Einladung zum Berufsinfoabend

Zeiskam (ots) - Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim in dem Zeitraum von 09:20 bis 09:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Bahnhofstraße in Zeiskam durch. Hierbei wurde ein Autofahrer mit 47 statt den erlaubten 30 km/h gemessen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis Dobberstein Telefon: 07274/958-1603 ...

