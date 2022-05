Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneuter Aufbruch am Wohnmobilabstellplatz

Edenkoben (ots)

Erneut wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag der Wasserzählautomat auf dem Wohnmobilabstellplatz in der Bahnhofstraße in Edenkoben aufgebrochen. Die darin befindliche Geldkassette wurde komplett entwendet. Am Stromzählautomat wurde lediglich der Sicherungsbügel abgerissen. Durch Zeugen konnte eine männliche, dunkel gekleidete Person mit einem Fahrrad beobachtet werden, der sich gegen 04.15 Uhr an den Automaten zu schaffen machte. Dieser konnte im Anschluss jedoch nicht mehr festgestellt werden.

Weitere Zeugen werden geben, sich bei der Polizei Edenkoben zu melden.

