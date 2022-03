Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 26.03/27.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Scharrel - Urkundenfälschung / Verdacht auf Fahren unter berauschenden Mitteln/Verstoß Pflichtversicherungsgesetz-

Am 25.03.2022, gegen 18:25h, wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Friesoythe, im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der "Hauptstraße" in 26683 Scharrel festgestellt, dass ein 35-jähriger "Saterländer" an seinem Kleinkraftrad ein Versicherungskennzeichen angebracht hatte was nicht nur seine Gültigkeit verloren hat, sondern auch zu einem anderen Kleinkraftrad gehört. Weiterhin ergeben sich Anhaltspunkte darauf, dass der 35-jährige möglicherweise unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln steht. Dem 35-jährigen wird daher eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es werden diverse Strafanzeigen sowie eine "Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige" gegen den 35-jährigen eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht-

Am 26.03.2022, zwischen 12:15h und 12:25h, stellt eine 60-jährige Friesoytherin, ihren Pkw Peugeot, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der "Barßeler Straße", 26169 Friesoythe, ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt in der Zeit ihr Fahrzeug und entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann möge sich bitte mit der Polizei in Friesoythe in Verbindung setzen (0449193160).

Friesoythe sowie Saterland / OT Strücklingen - Verkehrsunfall mit jeweils leicht verletztem Fahrradfahrer

Am 26.03.2022, gegen 15:05h, kam es zunächst am Kreisverkehr "Böseler Straße" in 26169 Friesoythe, zu einem Verkehrsunfall. Hier übersah ein 35-jähriger "Garreler" mit seinem Pkw einen 56-jährgen "Friesoyther" auf seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß stürzte der Friesoyther mit seinem Fahrrad und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Zu einem weiteren Unfall mit einem Fahrradfahrer wurde die Polizei Friesoythe am 26.03.2022, um 16:50h, in den "Kirchweg" nach 26683 Strücklingen gerufen. Hier übersah eine 32-jährige aus der Gemeinde Ostrhauderfehn im Einmündungsbereich zur Straße "Vorm Moor" einen 61-jährigen auf seinem Pedelec. Auch dieser stürzte durch den Aufprall und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ebenfalls leichter Sachschaden.

Friesoythe - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec-

Zu einem etwas kurioseren Sachverhalt kam es am 26.03.2022, gegen 14:00h, in der Europastraße, 26169 Friesoythe. Ein bislang unbekannter Täter nutzte hier die "Gunst der Stunde". Er ließ sich ein hochwertiges Pedelec (E-Speed, auffällige Farbe in blau) in einem Verkaufsraum eines dortigen Fahrradgeschäfts zeigen. Da er mit dem Fahrrad eine "Probefahrt" machen wollte verließ er hierzu das Geschäft. Die "Probefahrt" ist bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht beendet.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

blaue Jacke blonde Haare adidas Schuhe in blau/schwarz mit weißer Sohle dunkle Jeans sprach nur osteuropäisch und englisch

Wer Hinweise zum Täter geben kann möge sich bitte bei der Polizei in Friesoythe (0449193160) melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell