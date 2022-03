Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Landkreis Cloppenburg für den Zeitraum 25.03.2022-26.03.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - fehlender Versicherungsschutz eines E-Scooters In Cloppenburg, Löninger Straße, stellten Beamte der Polizei Cloppenburg am Freitagmorgen, 25.03.2022, um 08:48 Uhr einen 32jährigen Cloppenburger fest, der mit einem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 25.03.2022, um 12:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Cloppenburg auf dem Herzog-Erich-Ring einen 40jährigen PKW Führer aus Lastrup. Dieser war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und führte ungesichert mehrere Benzinkanister mit. Der Fahrzeugschlüssel des PKW wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Garrel - Sachbeschädigung Am frühen Freitagabend, 25.03.2022, gegen 17:05 Uhr wurde am Pöhlendamm in Garrel die Scheibe einer Bushaltestelle durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474/939420 entgegen. Cappeln - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am 25.03.2022 um 11:00 Uhr wurde durch die Polizei Cappeln ein 52jähriger aus Cappeln kontrolliert, nachdem er zuvor mit seinem PKW die Straße "Zum Elstermoor" befahren hatte. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und in diesem Zusammenhang bereits zum wiederholten Mal aufgefallen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitagmittag, 25.03.2022, um 12:10 Uhr ereignete sich in Cappeln, Große Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Radfahrer. Ein 82jähriger aus Lauenau wollte mit seinem PKW den Kreisel im Ortskern Cappeln in Richtung Cloppenburg/Emstek verlassen. Dabei übersah er einen 49jährigen Radfahrer, der die Fahrbahn überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Lastrup - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 26.03.2022, um 00:10 Uhr ereignete sich in Lastrup, in der Auffahrt zur B213 von der Linderner Straße kommend ein Verkehrsunfall. Eine 37jährige aus Lindern fuhr in der Auffahrt mit ihrem PKW geradeaus durch die Leitplanke etwa 50m weit in die dortige Grünfläche und kam in einem Graben zum Stehen. Bei der Fahrzeugführerin wurde ein Atemalkoholwert von 1,63 Promille festgestellt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und ihr wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 4000 Euro beziffert.

