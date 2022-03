Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 25.03.22 - 26.03.22

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, den 26.03.2022 gegen 01:29 Uhr, befährt ein 22- Jähriger in Visbek die Straße Halter. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergeben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,07 Promille. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag den 25.03.22 gg 08:45 Uhr befuhr ein 46-jähriger Radfahrer aus Damme den Geh-und Radweg der Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. Ihm entgegen kam ein "Mofa-Fahrer". Nach Angaben des Radfahrers nahm sein Unfallgegner nahezu die gesamte Breite des Radweges ein, so dass es zu einer Berührung mit dem Außenspiegel gekommen ist, obwohl der Radfahrer bereits am Fahrbahnrand stand. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht am linken Arm. Der Führer des Mofas entfernte sich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Damme in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell