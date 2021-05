Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Versuchter sexueller Übergriff in der Angelburger Straße konnte aufgeklärt werden - 26-jähriger Tatverdächtiger aus Sachsen ermittelt - Folgemeldung zur Pressemitteilung vom 27.05.21

Flensburg (ots)

Nach einem versuchten sexuellen Übergriff am frühen Sonntagmorgen (23.05.21, gegen 04.00 Uhr) in der Angelburger Straße/Friedrich-Ebert-Straße auf eine 19-jährige Flensburgerin konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann aus Sachsen, der sich für ein paar Tage in Flensburg aufgehalten hatte. Die Ermittlungen dauern an.

