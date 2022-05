POL-PDLD: Zeiskam - Geschwindigkeitskontrollen in der Bahnhofstraße

Edenkoben (ots) - Erneut wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag der Wasserzählautomat auf dem Wohnmobilabstellplatz in der Bahnhofstraße in Edenkoben aufgebrochen. Die darin befindliche Geldkassette wurde komplett entwendet. Am Stromzählautomat wurde lediglich der Sicherungsbügel abgerissen. Durch Zeugen konnte eine männliche, dunkel gekleidete Person mit einem Fahrrad beobachtet werden, der sich gegen 04.15 Uhr ...

