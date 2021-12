Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Schlossstr. 2, REWE-Parkplatz (ots)

Ein 78-jähriger Fahrzeugführer parkte am Mo., 13.12.2021, in der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:30 Uhr, mit seinem schwarzen Pkw Leon auf dem REWE-Parkplatz. Die Unfallörtlichkeit ist nicht sicher; aber vermutlich dort beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken den rechten Bereich der hinteren Stoßstange am Pkw des 78-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden von ca. 1500,-EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu einen Unfall mit einem schwarzen Pkw Seat Leon auf dem REWE-Parkplatz oder an anderer Stelle in Wissen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell