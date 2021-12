Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

57537 Wissen, Walzwerkstr. 4 (ots)

Am Di., 14.12.2021, gegen 16:25 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Seat Leon die bevorrechtigte Walzwerkstraße aus Richtung kulturWerk kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Ein 79-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Dacia Duster fuhr von einem untergeordneten Teil der Walzwerkstraße nach links auf den bevorrechtigten Streckenabschnitt der Walzwerkstraße auf und missachtete dabei die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des 42-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 79-Jährige erlitt einen leichten Schock und musste ambulant medizinisch versorgt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. An beiden Pkw entstand insgesamt ca. 12000,-EUR Sachschaden.

