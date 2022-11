Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person auf der A61

Ludwigshafen (ots)

Am 03.11.2022, um 14.08 Uhr ereignete sich am Autobahnkreuz Ludwigshafen auf der A61 in Fahrtrichtung Norden ein Verkehrsunfall. Im stockenden Verkehr fuhr ein 62-jähriger Skoda-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen auf einen Lkw auf. Der Lkw war zum Unfallzeitpunkt aufgrund des Verkehrs mit sehr geringer Geschwindigkeit unterwegs. Der 62-Jährige verstarb bei der Kollision. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal wurde ein Gutachter an der Unfallstelle hinzugezogen.

Die A61 ist weiterhin voll gesperrt.

