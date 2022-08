Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Verbranntes Öl löst einen Feuerwehreinsatz aus (09.08.2022)

Tuttlingen (ots)

Verbranntes Öl in einem Anwesen auf der Bahnhofstraße hat am Dienstag am frühen Abend zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr geführt. Gegen 19.15 Uhr stellte ein Bewohner des Hauses einen ausgelösten Rauchmelder und Rauchgeruch in einer Erdgeschoßwohnung des Mehrfamilienhauses fest und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die mit vier Fahrzeugen und 25 Mann ausgerückte Wehr stellte neben dem auf der Couch 45-jährigen schlafenden Bewohner der Wohnung eine Pfanne mit verbranntem Öl auf einem eingeschalteten Herd fest. Verletzt wurde niemand. Ein Sachschaden entstand ebenfalls nicht.

