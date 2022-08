Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht- Lastwagen beschädigt die Höhenbegrenzung der Brücke auf der "Alten Herdstraße" - Polizei sucht Zeugen (04.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, hat am Donnerstagmorgen, gegen 8.30 Uhr, ein unbekannter Lastwagenfahrer die Höhenbegrenzung und die Reflektierbleche an der Bahnunterführung auf der "Alten Herdtstraße" beschädigt und ist danach einfach weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern. Ein Schaden an der Brücke ist nicht entstanden. Laut einer Zeugin soll der Fahrer des Lastwagens nach dem Zusammenstoß ausgestiegen sein und den Verkehr an der Unfallstelle noch vorbeigeleitete haben. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu melden.

