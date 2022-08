Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen (08.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Montagmittag im Bereich des Festgeländes des Möglingspark ereignet hat. Eine Frau befand sich gegen 15 Uhr am Eiswagen im Möglingspark und wurde von einem unbekannten Mann belästigt. Dieser stand plötzlich mit heruntergelassener Hose vor der Frau und rieb an seinem Geschlechtsteil. Anschließend lief der Unbekannte kommentarlos weg. Der Mann soll zirka 35 bis 45 Jahre alt, eine normale Statur und wenig Haare haben. Er sei mit einer blauen Jeans und einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen und einen Personen, denen der Mann aufgefallen ist, oder die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Villingen, Tel. 07721 601-0, zu melden.

