Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Sachbeschädigung durch Graffiti (13.01.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 23.30 Uhr auf der Schulstraße eine Sachbeschädigung begangen. Ein dunkel bekleideter Mann brachte ein lilafarbenes Graffiti an der Rückseite eines Gebäudes an und flüchtete in Richtung Zeughausstraße, als ihn ein Passant dabei beobachtete. An Gebäuden in der Nähe fanden sich ähnliche Graffiti, die wahrscheinlich vom gleichen Täter stammen dürften. Hinweise auf den Unbekannten erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0.

