Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Wohnmobildiebstahl gesucht

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

Nach dem Diebstahl eines Wohnmobils der Marke Fiat Ducato (wir berichteten am gestrigen Tag im Polizeibericht Nr. 273) bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat 2 in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Auch online können Sie Hinweise zur Tat geben. Dies ist auf der Internetseite der Polizei Heinsberg möglich oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis Das Fahrzeug stand auf dem Kirmesplatz am Amselweg in unmittelbarer Nähe zur Grundschule und zum Kindergarten. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (29. September) zwischen 07.30 Uhr und 15 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell