POL-KN: (Königsfeld/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener Autofahrer kommt von der Straße ab (09.08.2022)

Hüfingen (ots) - Ein Unbekannter hat am Dienstagabend, gegen 22 Uhr, am Riedsee einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadtverwaltung Hüfingen angegriffen und ist danach geflüchtet. Ein 70-jähriger Mitarbeiter der Stadt und dessen Kollege sprachen den Unbekannten am Ufer des Riedsee an, da dieser ein ...

mehr