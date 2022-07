Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer stoßen auf der "Schänzlebrücke/ Neue Rheinbrücke" zusammen- ein leicht Verletzter (03.07.2022)

Konstanz (ots)

Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall am Sonntagmorgen auf dem Fahrradweg der "Neuen Rheinbrücke" zusammengestoßen. Ein 16 Jahre junger Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der "Schänzlebrücke" von der Reichenaustraße herkommend unterwegs. Dabei stieß der Radler in einer Kurve mit einem entgegenkommenden 26-Jährigen, ebenfalls auf einem Rad unterwegs, zusammen. Durch den Aufprall stürzte der 26-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der 16-Jährige blieb unverletzt. Die Schadenshöhe an den Fahrrädern ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell