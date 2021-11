Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 17-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Mit leichten Verletzungen ist ein 17-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in Ahlen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Eine 42-jährige Ahlenerin war am Mittwoch (24.11.2021, 11.45 Uhr) in ihrem Auto auf der Warendorfer Straße Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs. Als sie nach rechts abbog, stieß sie mit einem 17-jährigen Radfahrer aus Ahlen zusammen, der an der Ampelanlage in entgegen gesetzte Richtung fuhr.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell