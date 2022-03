Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Discounter - Zeugen gesucht

Tambach-Dietharz (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von Donnerstag, 23.03.2022, 20:20 Uhr bis Freitag, 24.03.2022, 06:00 Uhr in der Hauptstraße in einen Discounter ein. Der oder die Täter entwendeten augenscheinlich nichts, verursachten jedoch an einer Tür erheblichen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0069520/2022) zu melden. (sus)

