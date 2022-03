LPI-GTH: Verkehrskontrolle führte zur Drogenaufzuchtstation

Georgenthal / LK Gotha (ots) - In der Gartenstraße von Georgenthal machten sich am Samstagnachmittag unbekannte Täter an einem dunkelblauen Hyundai zu schaffen. Der oder die Täter drehten den Außenspiegel der Fahrerseite von der Halterung ohne einen Sachschaden zu verursachen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha, welche sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben können. Az-70680/2022 (ri) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

