LPI-GTH: Außenspiegel entwendet

Dosdorf (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Ortslage Dosdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einer 12-jährigen Radfahrerin, woraufhin diese auf die Straße stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Die 19-jährige VW-Fahrerin hatte die Radfahrerin, welche von einem Gehweg aus die Straße überqueren wollte, noch am Hinterrad erwischt, wobei es auch zu Schäden am Fahrrad und am Pkw kam. ...

