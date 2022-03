Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 12-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt

Dosdorf (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Ortslage Dosdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einer 12-jährigen Radfahrerin, woraufhin diese auf die Straße stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Die 19-jährige VW-Fahrerin hatte die Radfahrerin, welche von einem Gehweg aus die Straße überqueren wollte, noch am Hinterrad erwischt, wobei es auch zu Schäden am Fahrrad und am Pkw kam. Gottseidank erlitt das 12-jährige Mädchen nur leichte Schürfwunden, welche im Krankenhaus behandelt wurden. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell