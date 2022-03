Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit gestohlenem Fahrzeug verunfallt- Zeugensuche

Martinroda (Ilm-Kreis) / Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern in der Zeit zwischen 10.35 Uhr und 19.10 Uhr wurde ein in Martinroda in der Straße "Am Bahnhof" geparkter PKW Citroen Saxo der Farbe Gelb durch unbekannte Täter entwendet. Der Citroen wurde heute durch Zeugen im Bereich "Frankenthal" in Nesse-Apfelstädt mit erheblichen Unfallschäden aufgefunden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 22103055) entgegen. (jd)

