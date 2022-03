Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer verunfallt

Gierstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 17.15 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Motorrad Suzuki die L1027 aus Richtung Molschleben in Richtung Gierstädt. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der 38-Jährige und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand unfallbedingter Sachschaden, es wurde abgeschleppt. (jd)

