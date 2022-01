Zentrale Polizeidirektion Oldenburg

ZPD-OL: Absage des Verkehrskindergartens 2022: Dynamisches Infektionsgeschehen macht verlässliche Planung unmöglich

Oldenburg (ots)

Der Verkehrskindergarten, eine freiwillige Initiative der 6. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) in Kooperation mit der Verkehrswacht Oldenburg-Stadt e.V., muss Pandemie-bedingt leider auch in diesem Jahr ausfallen. Vor dem Hintergrund der aktuell immer dominanter auftretenden Omikron-Variante ist eine sichere Durchführung auch 2022 nicht zu gewährleisten.

"Leider müssen wir auch in diesem Jahr wieder all denjenigen absagen, die sich 2022 für unsere beliebte Veranstaltung anmelden wollten. Das aktuelle Infektionsgeschehen lässt uns keine andere Wahl. Wir bitten für unsere Entscheidung um Verständnis, sind jedoch zuversichtlich, im kommenden Jahr mit unserem Angebot durchstarten zu können", so Markus Ansmann von der 6. BPH.

Interessierte Kindergartengruppen können sich gerne ab November 2022 bis Februar 2023 für die neue Saison anmelden./wo

Original-Content von: Zentrale Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell