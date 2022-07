POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf einem Kundenparkplatz in der Carl-Benz-Straße - grauen Volvo angefahren (02.07.2022)

Konstanz (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum von Freitagabend, 19 Uhr, bis Samstagmorgen, 4 Uhr, in der Lilientahlstraße in einem Geschäftsgebäude einen Geldausgabeautomaten aufgebrochen und Bargeld in nicht bekannter Höhe gestohlen. Die Diebe gelangten auf nicht bekannte Art und Weise in die Innenräume des verschlossenen Gebäudes und hebelten dort gezielt den ...

mehr