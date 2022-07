Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Zwei Radfahrer prallen zusammen (03.07.2022)

Radolfzell (ots)

Zwei Radfahrer sind am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Radolfzell auf dem Radweg entlang der Bundesstraße 34 zusammengestoßen und haben sich hierbei verletzt. Ein 63-Jähriger war mit seinem Fahrrad auf dem abschüssigen Radweg unterwegs. In einer Kurve stieß der Mann mit einem entgegenkommenden 25-Jährigen zusammen, der ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs war. Beide Zweiradfahrer stürzten auf den Radweg und verletzten sich. Krankenwagen brachten die beiden verletzten Männer zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden auf eine Höhe von rund 500 Euro.

