Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) 81-jähriger Autofahrer gerät mit einem 52-jährigen Rennradfahrer aneinander - Zeugen gesucht (03.07.2022)

Radolfzell (ots)

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Rennradfahrer ist es am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Haselbrunnstraße gekommen. Ein 81-Jähriger Fahrer eines Suzuki war auf der Haselbrunnstraße in Richtung Schützenstraße unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 52-jähriger Rennradfahrer auf der Straße in dieselbe Richtung. Hierbei benutzte er nicht den entlang der Haselbrunnstraße befindlichen Radweg. Im Kreuzungsbereich der Haselbrunnstraße und der Schwertstraße soll es zu einer ersten Auseinandersetzung der beiden Männer gekommen sein. Grund hierfür war, dass der Radfahrer nicht den Radweg benutzte. Nachdem der Radfahrer im Anschluss des Streits weiterfuhr, habe der Autofahrer diesen überholt und auf Höhe des Anwesens Haselbrunnstraße 37 mit einem Gehstock auf den 52-Jährigen eingeschlagen. Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens beobachtete das Handgemenge und verständigte die Polizei. Die Verletzungen der beiden Männer wurden noch vor Ort medizinisch versorgt. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben der beiden Männer, werden nun Zeugen gesucht, die insbesondere die erste Auseinandersetzung auf Höhe der Schwertstraße beobachtet haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell