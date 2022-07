Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Polizei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr (03./ 04.07.2022)

Singen (ots)

Polizeibeamte des Reviers Singen haben in der Nacht zum Montag bei Kontrollen gleich zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 23.15 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 21-jährigen Roller-Fahrer in der Schaffhauser Straße. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Polizisten Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein freiwilliger Vortest verlief positiv. Bei der späteren Überprüfung eines 22-jährigen Renault-Fahrers gegen 0:30 Uhr in der Waldeckstraße ergab ein freiwilliger Urintest nach drogentypischen Anzeichen ebenfalls ein positives Ergebnis. Beide Männer mussten ihre Autos daraufhin stehenlassen und eine Blutprobe abgeben

