POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Ein leicht verletzter Rollerfahrer bei einem Unfall 03.07.2022)

Stockach (ots)

Ein leicht verletzter Rollerfahrer und ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagnachmittag, gegen 17 Uhr, im Kreisverkehr auf der Winterspürer Straße ereignet hat. Eine 71-jährige Ford Focus-Fahrerin war von der Oberstadt kommend über die Winterspürer Straße in Fahrtrichtung Ortsausgang unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Winterspürer Straße und der Dillstraße prallt sie mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden 76-jährigen Rollerfahrer zusammen. Während der Kollision bremste der Rollerfahrer sofort, sodass er einen Sturz verhindern konnte. Er schlägt allerdings mit seinem Körper auf den Lenker. Der Zweiradfahrer verletzte sich leicht und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens am Roller schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro und am Ford auf ungefähr 3.000 Euro.

