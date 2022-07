Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Espasingen/ Lkr. Konstanz) Auffahrunfall an Blitzer (02.07.2022)

Espasingen (ots)

Auf Höhe eines Blitzers am Ortseingang von Espasingen ist es am Samstagvormittag gegen 11 Uhr in der Zielstraße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes verringerte dort die Geschwindigkeit seines Wagens, was ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter zu spät bemerkte. Er krachte ins Heck des vorausfahrenden, wodurch ein Schaden von über 30.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell