Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Polizei sucht Zeugen zu Straßenverkehrsgefährdung

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht mögliche Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver am Dienstagabend gegen 19:25 Uhr auf der B 464 bei Weil im Schönbuch. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW mit Reutlinger Kennzeichen (RT-) war unterwegs von der Kälberstelle kommend in Richtung Holzgerlingen und setzte dabei trotz Gegenverkehr zum Überholen eines Vorausfahrenden an. Bei Erkennen eines entgegenkommenden Ford scherte er aber wieder nach rechts ein. Der 41-jährige Fahrer des Ford leitete eine Gefahrenbremsung ein und eine nachfolgende 23-jährige Frau musste mit ihrem Opel in den Grünstreifen ausweichen, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Der Fahrer des BMW setzte unterdessen seine Fahrt fort.

