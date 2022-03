Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfall in der Freiberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11:30 Uhr im Bereich der Freiberger Straße in Bietigheim-Bissingen ereignet hat, sucht die Polizei noch Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 70-jähriger Renault-Fahrer von der Stuttgarter Straße in die Freiberger Straße abgebogen sein. Nach einem kurzen Schlenker nach dem Abbiegevorgang soll er dann zweimal grundlos sein Fahrzeug abgebremst haben, beim zweiten Mal bis zum Stillstand. Ein nachfolgender 53-jähriger BMW-Fahrer konnte ein Auffahren nicht verhindern und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Nach einem kurzen Austausch soll der Renault-Fahrer wieder in sein Fahrzeug gestiegen sein und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Sein Fahrzeug konnte durch die Polizei kurze Zeit später ohne sichtbare Unfallbeschädigungen rund 500 Meter weiter auf einem Parkplatz geparkt festgestellt werden. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen die den Unfall beobachtet haben und Angaben hierzu machen können.

