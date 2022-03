Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Polizeibeamte mehrfach bespuckt und beleidigt

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 21-Jährigen bekamen es Beamte des Polizeireviers Kornwestheim am Mittwochmorgen gegen 01:25 Uhr zu tun. Der sichtlich stark alkoholisierte Mann schlief zunächst in einer Bahn ein und sollte am Betriebshof in Aldingen geweckt werden. Nachdem eine hinzugerufene Streifenbesatzung den 21-Jährigen schlussendlich wecken konnte, wurde er durch die Beamten gestützt da er stark schwankte. Hierbei beleidigte er erstmals die eingesetzten Beamten. Nachdem er die Angabe seiner Personalien verweigerte und zunehmend aggressiver wurde, sollte er in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht werden. Im Streifenwagen bespuckte und beleidigt er die Beamten mehrfach. Auch auf der Dienststelle setzte er dieses Verhalten fort. In der Gewahrsamseinrichtung verschlechtere sich sein Gesundheitszustand und er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige muss nun mit Anzeigen wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung rechnen.

