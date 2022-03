Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entfachten am Dienstagmittag in Holzgerlingen mutmaßlich gleich mehrere Feuer. Im Bereich des Waldes hinter dem Waldfreibad in der Straße "Hinter den Weingärten" entdeckte ein Zeuge gegen 13:20 Uhr zunächst ein offenes Feuer. Hierauf verständigte er sofort einen Mitarbeiter des Freibads, welcher mit einem Wasserschlauch den Brand löschen konnte. Zeitgleich rückte die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Im Nachgang konnten unweit der Brandstelle noch zwei weitere kleine Brandherde festgestellt werden. Hier lagen angebrannte Papiertaschentücher, die auf ein mutwilliges Zündeln schließen lassen. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen die Hinweise geben können.

